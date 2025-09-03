educación

Diez colegios e institutos de Benidorm contarán con refuerzos en lectura y matemáticas para mejorar el rendimiento del alumnado

Los centros forman parte de dos programas impulsados por la Conselleria de Educación que van dirigidos a estudiantes con bajas competencias en una o en ambas materias.

Está dirigido a cursos de Primaria, Secundaria Obligatoria y Ciclos Formativos de Grado Básico. Entre los objetivos más destacados del programa se encuentra atender al alumnado de manera personalizada y trabajar la brecha de género en la competencia matemática.

La concejal de Educación ha recordado que el Ayuntamiento de Benidorm “lleva años impulsando programas para mejorar las competencias de nuestros alumnos y alumnas, especialmente a través de las ayudas de refuerzo educativo, que el pasado curso llegaron a un total de 230 alumnos de Primaria y de Secundaria, con una inversión durante el primer semestre del año que asciende a 69.000 euros”.

“Estas ayudas se conceden a todo el alumnado propuesto por los propios centros educativos, que reciben una ayuda de 50 euros mensuales para poder asistir a clases de repaso en academias locales colaboradoras con este programa”, ha explicado Moreno, quien ha agregado que, “con estos programas educativos impulsados ahora por la Conselleria, sumamos esfuerzos para mejorar las competencias de niños y adolescentes y les ayudamos a obtener mejores resultados académicos”.


