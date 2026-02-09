Después de tres años cerrada, la piscina climatizada de La Nucía reabrirá en septiembre

Tras la firma del contrato de gestión, esta semana comenzarán las obras de reparación y mejora de la Piscina Climatizada Camilo Cano, unas actuaciones que tendrán una duración aproximada de tres meses.

Piscina Climatizada La Nucía archivo | Onda Cero Marina Baixa

La empresa concesionaria se hará cargo de la instalación durante los próximos cinco años y, una vez finalicen las obras, se prevé una apertura progresiva del resto de instalaciones deportivas. El objetivo del Ayuntamiento es que el servicio esté operativo al cien por cien a principios del mes de septiembre.

Así lo ha señalado el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano. Escuchamos al alcalde.

Se trata de una obra muy esperada por el municipio, que permitirá recuperar una infraestructura clave para el deporte, la salud y el ocio de vecinos y usuarios.