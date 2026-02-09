Infraestructuras

Después de tres años cerrada, la piscina climatizada de La Nucía reabrirá en septiembre

Esta semana comenzarán las obras de reparación y mejora de la Piscina Climatizada Camilo Cano

Onda Cero Marina Baixa

La Nucía |

Después de tres años cerrada, la piscina climatizada de La Nucía reabrirá en septiembre
Después de tres años cerrada, la piscina climatizada de La Nucía reabrirá en septiembre | Onda Cero Marina Baixa

Tras la firma del contrato de gestión, esta semana comenzarán las obras de reparación y mejora de la Piscina Climatizada Camilo Cano, unas actuaciones que tendrán una duración aproximada de tres meses.

Piscina Climatizada La Nucía archivo
Piscina Climatizada La Nucía archivo | Onda Cero Marina Baixa

La empresa concesionaria se hará cargo de la instalación durante los próximos cinco años y, una vez finalicen las obras, se prevé una apertura progresiva del resto de instalaciones deportivas. El objetivo del Ayuntamiento es que el servicio esté operativo al cien por cien a principios del mes de septiembre.

Así lo ha señalado el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano. Escuchamos al alcalde.

Se trata de una obra muy esperada por el municipio, que permitirá recuperar una infraestructura clave para el deporte, la salud y el ocio de vecinos y usuarios.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer