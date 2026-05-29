El Desembarc de La Vila suma apoyos para lograr la protección como BIC Inmaterial

La Asociación Santa Marta aprobó anoche adherirse a la solicitud del Ayuntamiento de Villajoyosa a la Generalitat para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial del Desembarc de La Vila. El objeto del BIC está formado por la secuencia de actos que

se celebran en torno al Desembarc, como son el Alijo de Contrabandistes y Pirates Corsaris, la presentación de las tropas moras al Rey Moro, la Embajada Beduína, el Desembarc Moro, la Reconquesta, la Embajada Cristiana, la Acción de gracias a Santa Marta y las 21 salvas en honor a la patrona.

La declaración de Bien de Interés Cultural es la máxima figura de protección del patrimonio en España y reconoce el valor histórico y cultural de la fiesta, a la vez que garantiza la protección de los actos que la forman.

La entidad festera celebró anoche una asamblea extraordinaria en el Teatre Auditori en la que los socios festeros votaron por mayoría la adhesión a la propuesta. El presidente de la Asociación Santa Marta, Matías Romà, firmó la carta de adhesión que se incluirá en el

expediente que tramita el Ayuntamiento. Esta carta de apoyo no es la única con la que cuenta la solicitud para declarar BIC el Desembarc de la Vila, sino que se han adherido también la UNDEF (Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos), la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Politécnica de Valencia, Casa Mediterráneo, el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa.

La propuesta para solicitar a la Generalitat Valenciana la declaración del Desembarc como BIC Inmaterial se inició en 2025. Se creó entonces una comisión de Salvaguarda, formada por el Ayuntamiento y la Asociación Santa Marta, para recopilar la

documentación necesaria y redactar el expediente.

El objetivo es proteger, conservar y difundir el patrimonio histórico y cultural, que asegura su máxima preservación para futuras generaciones y su identidad, así como facilitar la obtención de subvenciones públicas. Villajoyosa entraría en el grupo de fiestas declaradas BIC como las Fallas de Valencia, las Hogueras de Alicante o las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy.