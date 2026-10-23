El Departamento de Salud Marina Baixa avanza en su compromiso con AERBECO para mejorar la atención a las personas con enfermedades raras

El Departamento de Salud Marina Baixa ha celebrado una segunda reunión con la Asociación de Enfermedades Raras de Benidorm y Comarca de la Marina Baixa (AERBECO) para avanzar en la coordinación de la atención sanitaria de sus usuarios. El encuentro da continuidad al compromiso adquirido por Gerencia en la primera reunión, celebrada en septiembre, de ofrecer una asistencia más adaptada a las necesidades de las personas con enfermedades raras.

La gerente del departamento, Beatriz Massa, ha mantenido este encuentro con el presidente de AERBECO, Juan Miguel Martínez Bueno, y la tesorera de la entidad, Lorenza Bueno García. Durante la reunión se ha presentado a la enfermera gestora de casos, Victoria Alguacil Lloret, que será la profesional encargada de coordinar la atención de los usuarios de la asociación con los distintos servicios hospitalarios.

A través de esta profesional se centralizará la gestión de las citas para intentar concentrar en una misma jornada las consultas que cada paciente tenga pendientes. El objetivo es reducir los desplazamientos al hospital y facilitar la organización de la atención a los pacientes y sus familias.

Beatriz Massa ha explicado que esta forma de trabajo busca asegurar que los pacientes reciban la asistencia que necesitan en tiempo y forma. “Con esta manera de trabajar, conseguimos una mayor calidad en el servicio que prestamos”, ha señalado.