Crisis de acusaciones en Benidorm por la gestión de contratos menores del Ayuntamiento

El grupo municipal socialista denuncia que el 44% de los contratos menores analizados por la Intervención presenta incidencias en su tramitación, lo que, según afirman, podría apuntar a un posible fraccionamiento de contratos. El informe de control financiero correspondiente al ejercicio 2024 recoge que se adjudicaron de forma directa un total de 710 contratos, por un importe global superior a los 3,4 millones de euros. Desde el PSOE critican un uso que califican de “abusivo y opaco” de este tipo de contratación.

Por su parte, la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, asegura que el informe “no detecta ninguna irregularidad ni ilegalidad”, aunque reconoce que existe margen de mejora en los procedimientos administrativos. Además, acusa al edil socialista de generar polémica con afirmaciones “sacadas de contexto” y basadas, según señala, en falsedades.

Asimismo, la responsable de Hacienda defiende la transparencia del proceso, subrayando que la relación de contratos menores se publica trimestralmente y se remite también a la Sindicatura de Comptes, rechazando así cualquier acusación de opacidad en la gestión municipal.