La construcción del aparcamiento subterráneo de Jaime I en Benidorm arranca la próxima semana tras completarse los trabajos previos

La primera fase de la obra se centrará en la cimentación del futuro parking, que se llevará a cabo con maquinaria de gran envergadura. Una vez completada esta fase, se procederá a la excavación y construcción del forjado. Mientras dure el corte se habilitan nuevas zonas de carga y descarga en calles aledañas para facilitar el suministro a los establecimientos.

Además del cierre del tramo en obras, también se va a cortar al tráfico rodado el acceso a Jaime I desde las calles Marqués de Comillas, Tordo y Panamá para evitar que los vehículos lleguen al tramo afectado. Por otra parte, los vehículos que quieran acceder a la avenida Uruguay deberán hacerlo a través de la avenida Nicaragua, mientras que la calle El Tordo funcionará como vía de doble sentido.

En la reorganización del tráfico del entorno se va a dar más fluidez gracias a la nueva rotonda que se está ultimando en el cruce entre las calles Ricardo Bayona y Los Limones y que estará operativa ya la próxima semana .

El aparcamiento contará con dos plantas subterráneas y 406 plazas de rotación.