El Consorci Mare logra tres subvenciones de más de 2 millones de euros de la Generalitat Valenciana para la mejora de la red de ecoparques

En concreto, se han subvencionado el 90% del coste total de tres actuaciones clave. En primer lugar, con más de 1.418.302,42 euros, la adquisición de nuevos ecomóviles, lo que ha permitido al Consorci Mare contar con 7 equipamientos móviles que se desplazan semanalmente a los 52 municipios consorciados.

En segundo lugar, se ha financiado también 613.763,61 euros de las obras del ecoparque fijo de Pedreguer que actuará como ecoparque fijo consorciado para toda la ciudadanía de la Marina Alta y como base logística para los ecomóviles.

Finalmente, también se ha otorgado una ayuda de 96.610,22 euros que costeará la informatización de la red de ecoparques e islas ecológicas. Una importante mejora, en funcionamiento desde junio, que permitirá a la entidad bonificar a la ciudadanía por reciclar sus residuos en estas instalaciones.