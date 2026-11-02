El Consorci Mare facilita a las peñas de Benidorm y a la Comissió reciclar aceite en Festes Majors Patronals

El Consorci Mare, que integra a 52 municipios de la provincia de Alicante, va a facilitar a las peñas de Benidorm y a la Comissió que puedan reciclar aceite durante los días de Festes Majors Patronals. Para ello, va a poner a disposición de las peñas “medio centenar de bidones con capacidad para almacenar hasta 50 litros de aceite; bidones que se recogerán puerta a puerta el miércoles 11 de noviembre, último día de Festes, por la mañana”, según ha informado el presidente del Consorci, el concejal benidormense José Ramón González de Zárate.

Aquellas peñas que quieran entregar antes el aceite usado podrán hacerlo la tarde del martes 10 en el ecoparque móvil del Consorci Mare, que estará instalado en la calle Herrerías.

González de Zárate y la edil de Medio Ambiente, Mónica Gómez, han destacado que esta iniciativa “permite que durante los días de fiesta podamos seguir con las buenas prácticas de reciclaje que ya aplicamos en nuestro día a día”, y han animado a las peñas a “solicitar uno de estos bidones, e incluso compartirlos con otras peñas situadas en las inmediaciones”.

La entrega de estos bidones se va a articular a través de l’Associació de Penyes, a la que deberán dirigirse las peñas interesadas. También a través de la entidad festera se hará llegar a las peñas bolsas biodegradables facilitadas por el Consorci Mare y, como en años anteriores, la Concejalía de Limpieza Viaria entregará 300 rollos de bolsas.

Justamente desde Limpieza Viaria se ha articulado un dispositivo especial para Festes Majors Patronals, tanto de recursos humanos como técnicos. Según ha explicado el edil del área, Luis Navarro, “durante los días festivos se incrementará la plantilla y se instalarán algo más de medio centenar de contenedores adicionales en la zona centro y espacios donde hay programados actos festeros o actividades como la Plaza SSMM Reyes de España, el Recinto Ferial o ‘el porrat’”.

También se reforzará la recogida de residuos, por lo que además del servicio nocturno en las zonas con mayor concentración de peñas hay previstas dos recogidas adicionales: a las 10.00 y a las 17.00 horas.

Por su parte, la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, ha recordado que este refuerzo de limpieza se incluye dentro del dispositivo especial de Festes Majors Patronals, en el que trabajan de forma coordinada Ayuntamiento, Policía Local, CNP, Protección Civil, Bomberos, Comissió de Festes Majors Patronals y Associació de Penyes Verge del Sofratge.