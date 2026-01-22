El Consorci Mare edita folletos informativos para fomentar el uso de su red de ecoparques

La entidad, que ha logrado el pasado año superar los 24.400 usuarios y los 511.400 kilos de residuos en 2025 en su red de ecoparques, ha hecho entrega de los trípticos a varios alcaldes y concejales de municipios de la Marina Baixa como Tárbena, Beniardá, Benimantell y Callosa d´en Sarrià. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, presidente del Consorci Mare

En total, se han diseñado 9 folletos diferentes con las nueve rutas que siguen los siete ecoparques móviles de la entidad para que los 52 ayuntamientos consorciados puedan repartirlos entre su ciudadanía.