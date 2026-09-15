Los conservatorios municipales de Benidorm encaran el nuevo curso con cerca de 270 alumnos

El Conservatorio de Música inicia una experiencia de coordinación horaria con el IES Beatriu Fajardo de Mendoza para facilitar la compatibilidad entre enseñanzas. Los conservatorios municipales de Música y Danza de Benidorm han iniciado el curso 2026-2027 con alrededor de 270 alumnos matriculados entre ambas enseñanzas, consolidando un año más la oferta formativa artística de la ciudad.

El Conservatorio Municipal Profesional de Música José Pérez Barceló, dirigido por Raúl Mahiques, cuenta este curso con alrededor de 200 alumnos, que reciben formación en las distintas especialidades musicales que ofrece. Por su parte, el Conservatorio Elemental Municipal de Danza, dirigido por María Jesús Francés, alberga a unos 70 estudiantes. Tras un recorrido por las aulas en los que ha saludado a profesorado y alumnado, la concejal de Educación, Maite Moreno, ha destacado la importancia de estos centros dentro de la oferta educativa municipal y ha puesto el acento este curso en la puesta en marcha de una experiencia de coordinación horaria entre el Conservatorio de Música y el IES Beatriu Fajardo de Mendoza.

Moreno ha explicado que la iniciativa permitirá que el profesorado del Conservatorio pueda desplazarse al instituto, o que los alumnos puedan terminar antes sus clases allá y desplazarse al Conservatorio, adaptando los horarios a las necesidades de ambos centros. “Esta coordinación nos permite facilitar la compatibilidad entre las enseñanzas y mejorar las posibilidades de organización horaria para el alumnado”, ha señalado. La responsable municipal de Educación ha subrayado asimismo el valor de contar en Benidorm con unos conservatorios que ofrecen una formación especializada y que permiten a los estudiantes desarrollar su formación musical sin necesidad de desplazarse a otras localidades. En el caso del Conservatorio Municipal de Danza, la matrícula continúa abierta en las especialidades y enseñanzas no regladas, por lo que las personas interesadas todavía pueden incorporarse a estos programas formativos mientras queden plazas disponibles.