El Consell colabora con La Nucía para impulsar acciones de promoción turística

El objetivo de este convenio se centraría en la promoción de marketing turístico del municipio durante 2025. Mediante este acuerdo, Turisme Comunitat Valenciana destina 40.000 euros para que el consistorio nuciero refuerce la proyección del municipio como destino turístico, impulsando su oferta gastronómica, deportiva y cultural, así como la sostenibilidad y la promoción de los productos locales.

Mediante este convenio también se realizan diversas acciones promocionales orientadas a reforzar la visibilidad del municipio como destino turístico, entre ellas destaca la elaboración y difusión del video promocional ‘Turismo: La Nucía, Ciudad del Deporte’, cuyo objetivo es difundir el patrimonio cultural y natural a través del medio audiovisual y promocionar la marca turística del municipio. Además, se incluye también una campaña publicitaria en Metro Madrid con motivo de la participación del destino en la feria Fitur 2025.

Con todo ello, Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de La Nucía refuerzan su compromiso con la promoción del turismo sostenible, la puesta en valor del patrimonio gastronómico y cultural, y el impulso de la imagen de La Nucía como destino de calidad en la Comunitat Valenciana.