Confrides vuelve a liderar la provincia en ayudas forestales con la máxima puntuación

El Ayuntamiento de Confrides - L’Abdet vuelve a situarse en lo más alto de una convocatoria pública de ayudas, reafirmando su compromiso con la protección del entorno natural y la gestión sostenible del territorio. La Diputación Provincial de Alicante ha resuelto la convocatoria de subvenciones para la redacción de proyectos de obras de mejora de masas forestales de titularidad municipal correspondiente a 2026, situando a Confrides en el primer puesto del ranking provincial, con la máxima puntuación posible: 100 puntos.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento, "Proyecto de mejoras selvícolas en masas forestales del término municipal de Confrides 2026", ha sido el mejor valorado entre todos los municipios participantes, por delante de localidades con una estructura administrativa y unos recursos muy superiores. La Diputación financiará íntegramente la redacción del proyecto, con una subvención de 2.521 euros, asumiendo además la ejecución de esta actuación técnica.

Este nuevo reconocimiento llega después de que Confrides también obtuviera recientemente la máxima valoración en otra convocatoria de ayudas relacionadas con la prevención de incendios forestales de la Generalitat Valenciana, consolidando una trayectoria que demuestra la capacidad del municipio para competir con éxito en convocatorias públicas de concurrencia competitiva.

Con apenas 293 habitantes y una plantilla municipal muy reducida, el Ayuntamiento continúa demostrando que el tamaño de un municipio no determina su capacidad para impulsar proyectos de calidad ni para acceder a financiación externa. La planificación, el trabajo técnico y la búsqueda constante de oportunidades permiten que Confrides compita de igual a igual con municipios de mucha mayor población y recursos.

La conservación del patrimonio natural constituye una de las principales líneas estratégicas del Ayuntamiento. Las actuaciones de mejora selvícola contribuyen a mantener los montes municipales en mejores condiciones, favorecen la biodiversidad, reducen el riesgo de incendios forestales y refuerzan la adaptación del territorio frente a los efectos del cambio climático.

El alcalde de Confrides, Rubén Picó, ha destacado que "volver a ocupar el primer puesto en una convocatoria provincial es una enorme satisfacción y, sobre todo, un reconocimiento al trabajo constante que se realiza desde el Ayuntamiento. Somos un municipio muy pequeño, con recursos limitados y una plantilla reducida, pero eso nunca ha sido una excusa para dejar de presentar proyectos ambiciosos y bien preparados".

Picó ha subrayado además que "cada subvención que conseguimos supone una oportunidad para seguir mejorando Confrides y L’Abdet sin que ese esfuerzo recaiga sobre el presupuesto municipal. Nuestro compromiso es seguir trabajando para proteger nuestro entorno natural, prevenir incendios y cuidar uno de los mayores patrimonios que tenemos: nuestros montes. Este tipo de resultados demuestran que el esfuerzo, la dedicación y la buena gestión acaban dando sus frutos".

Con esta resolución, Confrides vuelve a demostrar que la buena gestión, la planificación y el compromiso con el medio ambiente pueden convertir a un pequeño municipio en un referente provincial en la captación de ayudas destinadas a la protección y mejora de los espacios forestales. El Ayuntamiento mantiene así una línea de trabajo basada en la búsqueda permanente de financiación externa para desarrollar proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible del municipio y a la conservación de su valioso patrimonio natural.