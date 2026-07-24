Confrides volverá a tener Bono Consumo para impulsar las compras en el comercio local

El Ayuntamiento de Confrides - L'Abdet volverá a poner en marcha una campaña de Bono Consumo tras anunciar su intención de solicitar la subvención de 18.266 euros que le corresponde dentro de la convocatoria de ayudas de la Diputación de Alicante destinada a fomentar el consumo en los municipios de la provincia.

La iniciativa permitirá impulsar una nueva edición del Bono Consumo con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos del municipio, favoreciendo al mismo tiempo a las personas empadronadas, que podrán beneficiarse de descuentos en sus compras, y a los comercios locales, que recibirán una importante inyección de actividad económica.

El alcalde de Confrides, Rubén Picó, ha destacado que «en un municipio de apenas 293 habitantes, una inversión de 18.266 euros tiene un impacto muy importante. Esta campaña permitirá que las personas empadronadas puedan ahorrar en sus compras y, al mismo tiempo, supondrá una inyección económica directa para nuestros negocios locales».

El primer edil ha añadido que «queremos que ese dinero se quede en Confrides, generando movimiento económico en nuestros comercios y beneficiando tanto a quienes viven en el municipio como a quienes mantienen abiertos sus establecimientos. Es una iniciativa que fortalece el comercio de proximidad y contribuye a mantener viva la actividad económica de nuestro pueblo».

Una vez concedida la ayuda, el Ayuntamiento informará de las fechas de la campaña, el funcionamiento de los bonos y los establecimientos que podrán adherirse a esta nueva edición del Bono Consumo.