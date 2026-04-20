Confrides reconvierte la antigua Casa del Médico en un espacio multiusos

Hoy han arrancado las obras del edificio que será transformado en una instalación polivalente destinada a actividades culturales, sociales y también de uso turístico. Los trabajos se prolongarán durante unos diez meses.

El alcalde, Rubén Picó, ha destacado que los trabajos ya están en marcha y tendrán una duración aproximada de diez meses. “Damos un paso muy importante para recuperar este edificio y adaptarlo a las necesidades actuales de nuestro pueblo”, ha señalado. La actuación permitirá convertir la antigua infraestructura en un albergue municipal, ampliando así la capacidad de acogida turística del municipio, al tiempo que también podrá utilizarse como una sala diáfana polivalente. Este nuevo enfoque dotará al edificio de una gran versatilidad, permitiendo acoger actividades culturales, sociales y eventos de diversa índole.

La inversión destinada a esta obra es especialmente significativa, superando el doble del presupuesto municipal de Confrides y L’Abdet, lo que refleja la magnitud del proyecto. Además, tal y como ha subrayado el alcalde, la actuación está financiada al 100% por la Generalitat Valenciana, lo que permite llevar a cabo esta transformación sin coste directo para las arcas municipales.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la mejora de infraestructuras, la dinamización del municipio y la creación de nuevos espacios que impulsen la vida social, cultural y turística de Confrides y L’Abdet.