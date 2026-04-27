Confrides licita un nuevo aparcamiento para mejorar la movilidad

El proyecto contempla la ejecución de una escollera, la instalación de una barandilla de seguridad, nueva iluminación, el asfaltado y pintado de todo el firme, así como el soterramiento del cableado aéreo entre otras actuaciones.

Las empresas interesadas en ejecutar las obras podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de mayo.

Esta intervención se suma al proceso de revalorización que está experimentando el municipio, donde actualmente se están ejecutando en la misma zona las obras de un nuevo albergue gracias a una inversión de 500.000 euros financiada mediante una subvención de la Generalitat Valenciana. Este proyecto contempla la creación de un espacio polivalente con albergue y la adecuación de su entorno, que se verá completada con la actuación del nuevo estacionamiento ahora en fase de licitación.

El alcalde de Confrides, Rubén Picó, ha destacado la importancia de esta actuación para el municipio: «Esta obra se enmarca dentro de del proyecto estratégico local “Rehabilita Confrides – L’Abdet 2020- 2030” de rehabilitación del entorno construido, unas mejoras necesarias que permitirán ordenar mejor el estacionamiento en una zona con dificultades de espacio y mejorará la seguridad para nuestros vecinos».