Confrides y l’Abdet cuentan ya con nuevos parques infantiles tras una inversión cercana a los 60.000 euros

En Confrides, el parque se ha ubicado junto al colegio infantil, recientemente renovado, y se ha adaptado para darle también un uso educativo, convirtiéndose en un espacio doble para el alumnado y el ocio familiar. En l’Abdet, además del parque, se han instalado dos máquinas de gerontogimnasia, pensadas para fomentar la actividad física entre la población adulta y mejorar la calidad de vida de los mayores.

Estas actuaciones continúan la línea de trabajo del Ayuntamiento tras los presupuestos de 2026, centrados en la mejora de los espacios públicos.

Además, el consistorio sigue apostando por el municipio, y la Diputación de Alicante ha sacado a licitación la construcción de una pista de pádel en l’Abdet, con mejoras en vestuarios, mobiliario e instalaciones, y un plazo de ejecución de tres meses.