Confrides se beneficiará del Plan +Cerca 2026 con más de 84.000 euros

El municipio de Confrides será uno de los ayuntamientos beneficiarios del Plan +Cerca 2026 impulsado por la Diputación Provincial de Alicante, una iniciativa que repartirá cerca de 8,8 millones de euros entre los municipios de la provincia, con especial atención a los de menor tamaño.

En este reparto, a Confrides le corresponde una subvención de 84.275 euros, una cifra de gran relevancia en un municipio de apenas 293 habitantes con un presupuesto municipal aprobado para 2026 de 316.863,00 euros, donde cada inversión tiene un impacto directo en el día a día de sus vecinos.

Con esta ayuda el consistorio financiará gastos corrientes municipales como el mantenimiento de instalaciones públicas, costes energéticos y otros servicios básicos, lo que permitirá garantizar por parte del ayuntamiento el funcionamiento ordinario sin comprometer su estabilidad económica, algo especialmente importante en un contexto de aumento de costes.

En este sentido, el alcalde de Confrides, Rubén Picó, ha destacado el valor estratégico de esta financiación: “Para un municipio como el nuestro, esta ayuda es fundamental. Nos permite mantener servicios básicos y seguir ofreciendo calidad de vida a nuestros vecinos sin depender únicamente de unos recursos municipales muy limitados”.

El primer edil también ha subrayado el papel de estas políticas en la lucha contra la despoblación: “Si queremos que la gente siga viviendo en nuestros pueblos, tenemos que garantizar servicios. Conseguir estas subvenciones es clave para que municipios pequeños como Confrides sigan teniendo futuro”.