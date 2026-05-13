PATRIMONIO

Comienzan las obras de mejora en el parque del Palasiet en Villajoyosa

La actuación, valorada en cerca de 450.000 euros, incluirá nuevo arbolado, pérgolas, iluminación LED e itinerarios accesibles junto al yacimiento de Barberes Sud

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Comienzan las obras de mejora del parque del Palasiet en Villajoyosa
Comienzan las obras de mejora del parque del Palasiet en Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa

Entre las actuaciones destaca la creación de nuevas “islas de sombra” mediante plantación de arbolado y pérgolas modulares. Además, se habilitará itinerarios accesibles con pavimento adaptado. La actuación también incluye la renovación del mobiliario, luminarias específicas para poner en valor los restos arqueológicos, así como paneles informativos en tres idiomas con códigos QR y pictogramas inclusivos. Resiliencia financiado con fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística.

El presupuesto total de la actuación asciende a 449.070 euros, IVA incluido, y el plazo estimado de ejecución será de dos meses, por lo que a finales de junio estará finalizado.

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