Fiestas

Comienza el montaje del Castillo de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa

El montaje de la estructura del castillo para las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa que se celebrarán en el municipio del 24 al 31 de julio

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

También mañana miércoles está prevista la reunión previa de todos los servicios y cuerpos de seguridad para diseñar el dispositivo de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa

Las compañías Artillería del Islam y Llauradors ostentan este año los reinados, representados en los festeros Juan Lloret, Rey Moro 2026, y Marta Llinares, Reina Cristiana 2026.

La pregonera de 2026, Pepa Amorós, ha sido abanderada de la Asociación Santa Marta los últimos 37 años y el presidente de la Asociación Santa Marta, Matías Romá.

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