Comienza el montaje del Castillo de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa

También mañana miércoles está prevista la reunión previa de todos los servicios y cuerpos de seguridad para diseñar el dispositivo de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa
Las compañías Artillería del Islam y Llauradors ostentan este año los reinados, representados en los festeros Juan Lloret, Rey Moro 2026, y Marta Llinares, Reina Cristiana 2026.
La pregonera de 2026, Pepa Amorós, ha sido abanderada de la Asociación Santa Marta los últimos 37 años y el presidente de la Asociación Santa Marta, Matías Romá.