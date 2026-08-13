El Cinema al Carrer vuelve al casco antiguo de Villajoyosa con películas de los Goya 2026

Películas nominadas o galardonadas en la gala de los Premios Goya 2026 se proyectan en el casco antiguo de Villajoyosa. Los largometrajes “La Cena”, “Cautivo”, Tigres”, Mi amiga Eva”, “Los Domingos” y “Sirat” se podrán ver, uno cada día, desde el lunes 17 de

agosto hasta el sábado 22 de agosto.

La actividad de Cinema al Carrer está organizada por la Asociación del Casco Antiguo con la Colaboración de la Concejalía de Cultura. Este mes de agosto, este ciclo de cine en verano celebra su 26 aniversario como una de las actividades culturales más emblemáticas de este histórico barrio.

Las películas se proyectarán en el carrer Costereta y el acceso es libre y gratuito, hasta completar aforo, para disfrutar del cine a la fresca.

Este año las proyecciones diarias serán a las 21:00 horas: el lunes 18, "La Cena"; el martes 19, "Cautivo"; el miércoles 20, "Tigres"; el jueves 21, "Mi amiga Eva"; el viernes 22, "Los domingos", y el sábado 23, "Sirat".

La iniciativa nació en 1999 con la proyección de “Los jueves, milagro”, de Luis García Berlanga, en la plaza de la Iglesia. Un año después, en el verano del 2000, continuó con el ciclo “5 décadas de cine español” en el Carrer del Pal. Desde entonces, Cinema al

Carrer se ha convertido en un símbolo del Casco Antiguo como espacio cultural, vivo y acogedor, gracias al esfuerzo voluntario de los vecinos y vecinas. En los últimos veranos, esta actividad ha retomado fuerza con el ciclo Premios Goya.