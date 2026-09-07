Cerradas al tráfico este martes las calles Sant Miquel y Sant Josep de Altea por tareas de mejora

Como explica Serrat, “estas dos calles estarán cerrados desde las 08:00h del día 8 hasta las 06:00h del día siguiente porque es necesario reparar los desperfectos del pavimento, pero sobre todo que seque y fragüe bien para dejarlo en las mejores condiciones posibles”.

Las obras serán llevadas a cabo por la Empresa Pública de Desarrollo Municipal y según los detalles aportados por la edil, “esta reparación y mejora se lleva a cabo ahora porque la carga turística baja y también para tener estas calles en las mejores condiciones en nuestras Fiestas Patronales”.

En nombre del Ayuntamiento de Altea, Aurora Serrat pide disculpas anticipadas por las posibles molestias que puedan ocasionar las obras a los usuarios y visitantes de la zona, pero sobre todo a los vecinos que no podrán acceder a sus casas en vehículo el próximo martes día 8 de septiembre.