Cerca de 2.300 escolares comienzan este miércoles el curso en los centros públicos de l’Alfàs del Pi

L’Alfàs del Pi da este miércoles 9 de septiembre, el pistoletazo de salida al curso escolar 2026-2027 con la incorporación de cerca de 2.300 escolares a los cuatro centros educativos públicos del municipio: los CEIP Santíssim Crist del Bon Encert, Veles e Vents y Racó de l’Albir, y el IES L’Arabí. Así lo ha informado la concejala de Educación, Laura Sevilla, quien ha señalado que más de 1.200 niñas y niños cursarán Educación Infantil y Primaria, mientras que alrededor de un millar de jóvenes estudiarán Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos. La cifra total de alumnado podrá variar ligeramente durante los próximos días, ya que todavía está pendiente de contabilizar la matrícula sobrevenida.

Por etapas educativas, el municipio contará este curso con 400 alumnos y alumnas de Educación Infantil y 845 de Educación Primaria. En Educación Secundaria Obligatoria se han contabilizado 500 estudiantes, mientras que Bachillerato contará con 130. En cuanto a la Formación Profesional, se han registrado 25 alumnos en FP Básica, 232 en Ciclos Formativos de Grado Medio y 110 en Ciclos Formativos de Grado Superior.

“Comenzamos un nuevo curso con una comunidad educativa amplia y diversa, y con el objetivo de seguir ofreciendo una educación pública de calidad, cercana y adaptada a las necesidades de nuestro alumnado”, ha destacado Laura Sevilla.

Una de las principales novedades del curso será la puesta en marcha de una nueva aula UECO en el CEIP Veles e Vents. Con esta incorporación, los cuatro centros educativos públicos de l’Alfàs del Pi dispondrán a partir de este curso de una unidad de estas características. Cada aula cuenta habitualmente con un maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica (PT), un profesional de Audición y Lenguaje (AL) y un educador, con el objetivo de proporcionar una atención especializada al alumnado que lo necesita.

El nuevo curso contará además con un total de 227 docentes en los centros públicos del municipio. De ellos, 115 desarrollarán su labor en los centros de Educación Infantil y Primaria, 73 en las etapas de ESO y Bachillerato y 39 en los Ciclos Formativos. Esta dotación permitirá garantizar la atención educativa y el desarrollo de los distintos programas formativos que se imparten en los centros públicos de l’Alfàs.

La oferta de Formación Profesional del IES L’Arabí vuelve a destacar por su amplitud y consolida al centro como un referente comarcal en esta modalidad educativa, con una decena de ciclos formativos. En Grado Superior se imparten Dietética, Integración Social y Educación Infantil, mientras que en Grado Medio se ofrecen Emergencias Sanitarias, Sistemas Microinformáticos y Redes, Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención a Personas en Situación de Dependencia. A esta oferta se suma el ciclo de FP Básica de Agro-jardinería y Composiciones Florales.

“Contar con una oferta de Formación Profesional tan amplia es una oportunidad para nuestros jóvenes y también para el conjunto de la comarca, porque facilita el acceso a una formación especializada y vinculada a diferentes ámbitos profesionales”, ha indicado Sevilla, quien ha puesto en valor “el trabajo que realiza el IES L’Arabí para mantener y ampliar esta oferta formativa”.

En el caso del alumnado de 2 años que se incorpora este curso por primera vez, la entrada se realizará de manera escalonada para facilitar su adaptación al centro y favorecer una incorporación progresiva a la dinámica escolar.

También será especial la jornada de mañana en el IES L’Arabí, que contará con horarios de entrada diferenciados según las enseñanzas. El alumnado de ESO y Bachillerato acudirá al centro de 10:00 a 12:00 horas, mientras que los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Medio comenzarán a las 15:30 horas y los de Grado Superior a las 17:30 horas. Durante esta primera jornada, el tutor o tutora de cada grupo informará al alumnado sobre el horario, el profesorado, la dinámica del curso y las normas básicas de funcionamiento.

El calendario escolar establece el inicio oficial del curso el 9 de septiembre de 2026 y su finalización el 18 de junio de 2027. Las vacaciones de Navidad serán del 22 de diciembre al 6 de enero, mientras que las de Semana Santa se extenderán del 25 de marzo al 5 de abril. Como festivos locales figuran los días 9 y 10 de noviembre. Además, los centros educativos de l’Alfàs del Pi han acordado como días no lectivos el 7 de diciembre, el 5 de febrero y el 3 de mayo, seleccionados como festivos escolares por decisión del Consejo Escolar.

Como es habitual durante el periodo estival, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha aprovechado las vacaciones escolares para realizar trabajos de mantenimiento y mejora en los tres colegios públicos de Educación Infantil y Primaria del municipio. Las actuaciones, coordinadas por las concejalías de Educación y Servicios Técnicos, han incluido trabajos de pintura, fontanería, electricidad, limpieza y diferentes reparaciones, tanto en el interior como en el exterior de los centros.

“Durante los meses de verano aprovechamos que los centros están vacíos para realizar todas aquellas actuaciones de mantenimiento y mejora que permitan iniciar el curso en las mejores condiciones”, ha explicado la concejala de Educación. “Nuestro compromiso con la comunidad educativa es firme y vamos a seguir trabajando para mejorar las infraestructuras y atender las necesidades de los centros, también en aquellas cuestiones que, aunque no sean estrictamente de competencia municipal, consideramos importantes para el bienestar del alumnado y del profesorado”, ha añadido Sevilla.