Los Centros Sociales de La Nucía superaron los 12.300 usuarios en 2025

Los Centros Sociales de La Nucía registraron un uso de 12.367 personas durante el año 2025. Durante el año pasado se registraron un total de 425 eventos. El Centro Social de Pinar de Garaita fue el más utilizado con 79 usos y el más concurrido el Salón Social El Cirer con un total de 4.316 personas.

La Nucía tiene en la actualidad 9 centros sociales: Centro Social Convent de les Monges, Centro Social Nucía Park, Centro Social Nou Espai, Centro Social Copet, Centro Social Montecasino, Centro Social Pinar de Garaita, Centro Social Kristal, Centro Social Bello Horizonte y Centro Social El Tossal y además también el Salón Social el Cirer. Son edificios municipales del Ayuntamiento de La Nucía que pueden ser alquilados por los vecinos y vecinas para uso privado.

El Ayuntamiento de La Nucía recuerda que los Centros Sociales de La Nucía se pueden alquilar para cumpleaños, cursos de formación, talleres, reuniones de comunidades de propietarios etc. Los vecinos y vecinas pueden alquilar por horas o un día completo cualquiera de los nueve Centros Sociales.

El horario de los Centros Sociales de La Nucía es de 9 a 21 horas de lunes a viernes, los sábados de 9 a 20,30 horas y el domingo de 9 a 13,30 horas. El plazo mínimo para solicitar un Centro Social de La Nucía son 15 días antes de la fecha solicitada de uso. La tasa por el alquiler de los Centros Sociales es de 10 eur/hora.