El Centro de Salud Tomás Ortuño contará con una nueva climatización integral

La actuación cuenta con una inversión de 974.050 euros, destinados a la modernización completa de las instalaciones de climatización del edificio, con el objetivo de garantizar un funcionamiento más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades asistenciales actuales.

La gerente del Departamento de Salud de la Marina Baixa, Beatriz Massa, ha señalado que “esta actuación era una prioridad para el departamento porque hablamos del bienestar de pacientes y profesionales. Queremos ofrecer una atención sanitaria de calidad también desde el punto de vista de las infraestructuras y del confort en los centros sanitarios”.

Por su parte, la directora económica del departamento, María José González del Moral, ha destacado que “la inversión permitirá modernizar una instalación esencial para el funcionamiento diario del centro, incorporando sistemas más eficientes y sostenibles”.

La intervención cuenta además con financiación de fondos europeos FEDER, dentro del Programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027, que cofinancia el 60 % de la inversión, a través de líneas destinadas a la mejora de la eficiencia energética y la renovación de infraestructuras públicas. Esta mejora permitirá dotar al centro de instalaciones más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético.

Las obras se desarrollarán durante los próximos meses y se ejecutarán de forma compatible con la actividad asistencial habitual del centro, con el objetivo de minimizar las molestias a usuarios y profesionales.