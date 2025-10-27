SERRA GELADA

Un centenar de personas conmemoran el 20 aniversario del Parc Natural de la Serra Gelada

Tras la inauguración, los asistentes se desplazaron al Centro de Educación Ambiental Carabineros para el acto central de conmemoración

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi celebró el 20 aniversario con un acto institucional que reunió representantes municipales, asociaciones locales y miembros de la sociedad civil. La jornada comenzó con la inauguración del Paseo de las Estrellas, recientemente remodelado con una inversión de 560.640 euros financiada por la Unión Europea NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La actuación ha permitido peatonalizar parte del paseo, mejorar la accesibilidad, potenciar la vegetación y revalorizar el frente marítimo.

Además, el Paseo de las Estrellas de la playa del Racó de l’Albir acogió la segunda edición de Albir Organic, un evento con productos ecológicos, talleres infantiles, degustaciones gastronómicas y una jornada técnica sobre ganadería extensiva y producción de carne ecológica, convirtiéndose en un escaparate de sostenibilidad y compromiso medioambiental.

