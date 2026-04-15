Callosa d’en Sarriá transformará la Font dels Patos, un ambicioso proyecto de renovación con un presupuesto de 265.000 euros

La actuación se desarrollará íntegramente sobre suelo público y sin afecciones significativas al entorno, manteniendo la circulación durante las obras mediante medidas de señalización y control de tráfico. Entre las principales actuaciones previstas destaca la reorganización de la circulación mediante la mejora de los radios de giro y la ordenación de carriles, lo que permitirá una circulación más fluida y segura. Asimismo, se renovará completamente el pavimento y la señalización horizontal, corrigiendo situaciones de riesgo detectadas en el estado actual de la vía.

Uno de los elementos centrales del proyecto es la sustitución de la actual fuente por una nueva propuesta ornamental inspirada en la imagen histórica de la Font dels Patos. La nueva fuente incorporará un sistema hidráulico moderno, más eficiente y de menor mantenimiento, junto a elementos escultóricos como peces y cisnes distribuidos en platos desbordantes, integrando tradición y tecnología. Escuchamos a Andrés Molina, alcalde de Callosa

El proyecto contempla además la mejora del alumbrado público mediante un sistema combinado suspendido de iluminación funcional y decorativa, así como la renovación de las conexiones hidráulicas y de saneamiento, garantizando un funcionamiento óptimo de las instalaciones. También se prevén trabajos de demolición de la fuente actual, adecuación del terreno y ejecución de una nueva estructura adaptada a las necesidades actuales .

Se ha trabajado en una solución que resuelve los problemas funcionales existentes, pero que al mismo tiempo devuelve a este espacio su carácter representativo. La nueva fuente reinterpreta los elementos tradicionales con un diseño actualizado, incorporando iluminación ornamental y sistemas más fiables. La actuación supone una transformación integral de uno de los puntos neurálgicos del municipio, tanto desde el punto de vista funcional como estético. Esta intersección constituye un nodo clave para la movilidad local y comarcal, canalizando el tráfico hacia municipios como Polop, La Nucía, Altea o el valle de Guadalest, además de ser vía de acceso a las Fuentes del Algar, principal atractivo turístico de la localidad.