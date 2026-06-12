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Callosa d'en Sarrià refuerza su apoyo al comercio local con un convenio para impulsar la formación y la digitalización empresarial

El Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià y la Asociación de Empresarios de Callosa (AES) han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha acciones de formación, mejorar la presencia digital de los negocios locales y fomentar el networking entre comerciantes, autónomos y empresas del municipio

Onda Cero Marina Baixa

Callosa d'en Sarrià |

Callosa d'en Sarrià refuerza su apoyo al comercio local con un convenio para impulsar la formación y la digitalización empresarial
Callosa d'en Sarrià refuerza su apoyo al comercio local con un convenio para impulsar la formación y la digitalización empresarial | Onda Cero Marina Baixa

La firma del acuerdo contó con la participación del alcalde de Callosa d'en Sarrià, Andrés Molina, el concejal de Comercio, Rafael Gregori, así como representantes de la junta directiva de la Asociación de Empresarios de Callosa, encabezada por su presidenta, Arantxa Samper, acompañada por la vicepresidenta Rosa Blanquer y el secretario Carlos Pérez.

El alcalde de Callosa d'en Sarriá, Andrés Molina ha explicado que "este convenio establece un marco de colaboración entre ambas entidades para desarrollar iniciativas que contribuyan a la modernización y competitividad de las empresas locales".

Entre las principales actuaciones previstas se encuentran la organización de cursos de formación dirigidos tanto a asociados como a no asociados, el apoyo a la mejora de la presencia digital de los negocios mediante herramientas como páginas web y acciones de promoción online, así como la realización de encuentros empresariales y actividades de networking que favorezcan la creación de sinergias y nuevas oportunidades de negocio.

Durante la reunión también participaron los concejales del Equipo de Gobierno callosino, en un encuentro en el que se abordaron diferentes propuestas para reforzar la colaboración entre el Ayuntamiento y el tejido comercial del municipio.

Tanto el Ayuntamiento como la Asociación de Empresarios coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta para detectar necesidades, mejorar la comunicación entre administración y comercios y poner en marcha nuevas iniciativas que contribuyan a dinamizar la economía local.

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