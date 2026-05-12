Callosa d’en Sarrià recibe a estudiantes europeos dentro del programa Erasmus+ del IES Rodolfo Llopis

Durante su estancia en la comarca, los jóvenes visitantes conocerán algunos de los principales atractivos turísticos y culturales de la zona, como Les Fonts de l’Algar, la cooperativa Ruchey, además de Alicante y otros municipios de la Marina Baixa.

La recepción oficial tuvo lugar en la Casa de Cultura de Callosa d’en Sarrià y durante el acto institucional, la Rondalla La Ilusió de Callosa ofreció una muestra de música tradicional y bailes típicos de la comarca, acercando a los visitantes parte de la cultura y las tradiciones locales.

Además, los estudiantes recibieron un obsequio representativo del municipio: miel de níspero con denominación de origen de Callosa d’en Sarrià.

El intercambio forma parte del programa Erasmus+ del IES Rodolfo Llopis, una iniciativa consolidada que fomenta la convivencia, el aprendizaje de idiomas y el conocimiento cultural entre jóvenes europeos. La última semana de marzo fueron los alumnos españoles quienes viajaron a Prievidza para convivir con las familias y estudiantes del centro asociado.