Callosa d'en Sarrià continúa trabajando de forma coordinada con los organismos competentes para resolver la incidencia relacionada con el abastecimiento de agua

Durante la mañana de este viernes se ha celebrado una reunión de trabajo con la Comunidad de Regantes, que se ha desarrollado en un clima de colaboración y buena sintonía. Ambas partes mantienen una comunicación fluida y continúan avanzando conjuntamente en las actuaciones necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

Asimismo, el Ayuntamiento ha coordinado el reparto de agua embotellada en los centros educativos del municipio para atender las necesidades de la comunidad escolar mientras se mantengan las actuales recomendaciones.

El Consistorio recuerda que las analíticas y controles de calidad del agua son realizados por los servicios competentes de Sanidad, organismo encargado de determinar en cada momento si el agua es apta para el consumo y de comunicar oficialmente cualquier cambio en la situación.

El alcalde de Callosa d'en Sarrià ha señalado que “comprendemos la preocupación de los vecinos y queremos trasladarles un mensaje de tranquilidad. Seguimos trabajando con responsabilidad, coordinación y total colaboración con los organismos competentes para resolver esta situación cuanto antes. Como vecino de Callosa, comparto la misma preocupación y el mismo deseo que tienen todas las familias de nuestro pueblo: recuperar la normalidad con todas las garantías”.

El Ayuntamiento continuará informando puntualmente a la ciudadanía sobre cualquier novedad relevante y mantendrá activados todos los recursos necesarios para atender esta situación.