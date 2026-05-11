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Callosa d’en Sarrià y Confrides reciben ayudas para la recuperación del patrimonio municipal

En total, 73 municipios se repartirán más de 8,7 millones de euros, dentro de una línea de ayudas con la que el Consell busca frenar la despoblación y dinamizar el patrimonio cultural

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

Callosa d’en Sarrià y Confrides reciben ayudas de la Generalitat contra la despoblación y para la recuperación del patrimonio municipal
Callosa d’en Sarrià y Confrides reciben ayudas de la Generalitat contra la despoblación y para la recuperación del patrimonio municipal | Onda Cero Marina Baixa

El 95 % de las localidades que recibirán estas subvenciones tienen menos de 5.000 habitantes.

En el caso de Callosa d’en Sarrià, la subvención concedida asciende a 150.000 euros y permitirá al consistorio continuar con los trabajos de restauración del Fort de Bèrnia, uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos del municipio. La actuación contará además con aportación municipal, elevando la inversión total prevista hasta cerca de 200.000 euros.

Por su parte, Confrides recibirá una ayuda de 149.338 euros para la adecuación y renovación de la Plaça de la Nouer. El proyecto contempla mejorar la calidad ambiental y espacial de este espacio, garantizar la accesibilidad universal, reforzar el confort climático y potenciar su uso como escenario de actividades culturales y sociales.

Estas subvenciones forman parte del programa autonómico destinado a promover la protección y revitalización del patrimonio local, así como la mejora y renovación de espacios municipales en la Comunitat Valenciana.

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