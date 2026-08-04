Callosa d'en Sarrià clausura con éxito las Escuelas Deportivas de Verano y la Escuela de Verano con más de 250 participantes

Las Escuelas Deportivas de Verano, desarrolladas en el Polideportivo Municipal, han reunido durante el mes de julio a 226 niños y niñas, que han disfrutado de actividades deportivas, juegos y convivencia en un entorno saludable y educativo.

Por su parte, la Escuela de Verano, celebrada en el CEIP Bernat de Sarrià, ha contado con la participación de 30 niños y niñas de entre 4 y 11 años, quienes han vivido un mes repleto de talleres, actividades lúdicas y nuevas experiencias.

El alcalde de Callosa d'en Sarrià, junto a la concejala Maribel Ferrándiz, compartieron la última jornada con los participantes, haciendo entrega de un pequeño obsequio como recuerdo de este verano.

Desde el Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià se agradece la confianza depositada por las familias y se reconoce el excelente trabajo realizado por el equipo de monitores y monitoras, cuya implicación ha sido fundamental para el éxito de ambas iniciativas.

El alcalde, Andrés Molina, explicó que "con esta clausura, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la promoción del deporte, el ocio educativo y las actividades infantiles que fomentan hábitos saludables y la convivencia entre los más jóvenes".

Molina, concluyó señalando que "Las actividades continúan durante el mes de agosto con un nuevo grupo de participantes. Una alternativa de ocio educativo, deportivo y de calidad durante las vacaciones".