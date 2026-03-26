Callosa d’en Sarriá adecua Les Fonts de l’Algar para Semana Santa

El consistorio ya ha finalizado los trabajos de mejora y adecuación en el paraje natural de Les Fonts de l’Algar con el objetivo de garantizar una experiencia segura, sostenible y de calidad para los visitantes durante la próxima Semana Santa. Con estas infraestructuras se permite mejorar la seguridad en todo el recorrido sin alterar el valor paisajístico del enclave. Asimismo, se han llevado a cabo actuaciones específicas en la zona del Toll Blau, uno de los puntos más emblemáticos del paraje. En este espacio se ha reforzado la seguridad, especialmente en las áreas destinadas al salto, y se han habilitado nuevas zonas de sombra para mejorar la comodidad de los visitantes.

Escuchamos Andrés Molina, alcalde de Callosa

El Toll Blau es una de las pozas más profundas y representativas del recorrido de Les Fonts de l’Algar. Situado en la parte alta, cerca de la cascada de la Caldera, es el punto habilitado para la práctica de saltos desde roca a sus aguas cristalinas de color turquesa. Forma parte de un recorrido de aproximadamente 1,5 kilómetros que combina pasarelas, cascadas y zonas de baño en un entorno de gran valor ecológico.

Además el lunes 30 abrirá la Oficina de Turismo ubicada en el propio paraje de Les Fonts de l’Algar, con el fin de mejorar la atención e información a los visitantes durante la campaña de Semana Santa.