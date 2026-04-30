Benidorm vuelve a albergar los días 7 y 8 de mayo el principal encuentro nacional sobre digitalización turística

El Auditorio ‘Rafael Doménech Pardo’ del Centro Cultural de Benidorm reunirá la próxima semana a los principales agentes de las industrias de la tecnología y del turismo para para debatir y conocer las oportunidades que ofrece la tecnología a los destinos, en la novena edición del congreso Digital Tourist. El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha presentado este jueves todos los detalles del evento, que organiza la patronal del sector tecnológico digital español, Ametic, junto a su director general, Celestino García, y el vicepresidente de la comisión de Smartcities, John Mora. Los tres han coincidido en señalar que a lo largo de sus ediciones anteriores el Digital Tourist se ha convertido en “una referencia en el campo de la digitalización del turismo” y que, con él, Benidorm se convertirá “un año más en referencia y escaparate para el sector”.

El primer edil ha puesto en valor el peso de la industria turística como “principal motor económico y social del país” y ha recordado la apuesta decidida de la ciudad por la reconversión tecnológica del destino desde hace algo más de una década, cuando se inició la hoja de ruta para la certificación como primer DTI certificado del mundo bajo la norma UNE 178501, obtenida en 2018. Así, ha destacado que Benidorm y Digital Tourist han ido “prácticamente de la mano” desde su primera edición, celebrada aquel mismo año y se ha referido a este congreso como “el gran evento en el que estas dos industrias se dan la mano para seguir avanzando en lo que se ha convertido en punta de lanza para la industria tecnológica española, como es la actividad turística”.

“Hablar de la actividad turística, de la inteligencia, de la gestión, de la tecnología y de la innovación en el turismo, que es lo que vamos a hacer estos días, hablar de todo ello en España es hablarlo para el mundo”, ha agregado, “porque durante los días 7 y 8 de mayo, todo el mundo va a estar mirando hacia Benidorm y lo que ocurre en la tecnología española vinculada al turismo por la fortaleza de esta industria”.

El alcalde ha concluido deseando “que esta novena edición sea tan exitosa como todas las anteriores” y que la “alianza entre Benidorm y Ametic, que hace posible este evento, propicie muchos años más de seguir reuniéndonos en este encuentro”.

Esta nueva edición del Digital Tourist reunirá a alrededor de 500 participantes procedentes de ambas industrias y estará centrada especialmente en los entes gestores de los destinos turísticos, bajo el lema ‘Smart DMO: Infraestructuras, datos e inteligencia para competir’. El director general de Ametic, Celestino García, ha explicado que la gestión del dato y la integración de la tecnología para la toma de decisiones en tiempo real elementos “imprescindibles para la competitividad de nuestros destinos”. Porque, como ha recordado, “el turista de hoy es un turista digital, más informado, más conectado y con mayores expectativas, y nuestros destinos deben estar preparados para responder a esa realidad con soluciones más inteligentes, más innovadoras y mejor integradas”.

De ahí que, en esta ocasión, como también ha trasladado el vicepresidente de la comisión de Smartcities, John Mora, tras cuatro ediciones centrando el programa alrededor del desarrollo de la Plataforma de Destinos Inteligentes (PID) impulsada por Segittur, con sede en Benidorm y que va a empezar a generar contenido en breve, se ha querido “enfocar el contenido de esta edición a quienes van a ser los clientes, los usuarios de esta PID, que son los entes gestores de los destinos”; aterrizándolo al escenario local, la Fundación Visit Benidorm.

Así, el congreso pretende analizar y ofrecer herramientas a estos ‘DMOs’ y, además, incluirá en su programa otros de los asuntos de mayor actualidad dentro del panorama tecnológico y del turismo, como los gemelos digitales, la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial agéntica, las novedades relacionadas con la aplicación de la tecnología en materia de accesibilidad o las nuevas alianzas de destinos que están surgiendo en nuestro país, como la red de destinos urbanos.