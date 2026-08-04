Benidorm votará el jueves en pleno adjudicar la redacción y ejecución del Open Arena para rehabilitar la plaza de toros y su entorno

El Ayuntamiento de Benidorm votará este jueves, 6 de agosto, en un pleno extraordinario adjudicar el contrato para la redacción y ejecución del proyecto Benidorm Open Arena, con el que se remodelará la plaza de toros y su entorno para convertirlo en un espacio multifuncional destinado a la cultura y la juventud y que, además, mejorará la conexión entre los barrios Els Tolls, Colonia Madrid y la zona Centro.

Este lunes se ha dictaminado en Comisión Informativa de Régimen Interior (CIRI) la propuesta de adjudicación planteada por la Mesa de Contratación una vez completado el proceso de licitación. El contrato se licitó por 15 millones de euros y del proceso participaron dos UTE’s -Unión Temporal de Empresas- y una mercantil.

El proyecto incluye tres actuaciones. La primera de ellas, el ‘Arena Live’, que pasa por la rehabilitación de la plaza de toros y su conversión en un gran espacio multifuncional para actividades culturales, sociales y deportivas. La segunda actuación del proyecto es ‘Arena Joven’, una intervención con la que se plantea la creación de un centro joven, concebido como un espacio accesible y multicultural, integrador, inclusivo y dinámico para la formación, el ocio y la participación activa de la población juvenil, y contará con aulas y espacios multifuncionales. Y, por último, la tercera actuación es ‘Arena Encuentro’, que contempla actuar en el entorno urbano para mejorar la conectividad entre el barrio de Els Tolls-Salt de l’Aigüa y el centro urbano, así como la parte norte del barrio de Foietes, a través de l’Aigüera, mejorando también con ello la accesibilidad y la calidad de los espacios públicos.

‘Benidorm Open Arena’ cuenta con financiación de la Unión Europea dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL), una convocatoria en la que el Ayuntamiento obtuvo 6,4 millones de euros en concurrencia competitiva con otros muchos proyectos. El resto del coste del proyecto lo asume el Ayuntamiento de Benidorm, figurando en el presupuesto municipal de este año una partida de 2,7 millones.

Una vez adjudicado el proyecto, desde la firma del contrato, la empresa adjudicataria dispondrá de tres meses para redactar el proyecto y 18 para ejecutarlo.