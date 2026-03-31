Benidorm y Veolia logran una subvención para un proyecto que garantizará el suministro de agua frente al cambio climático

Una subvención de fondos europeos de 60.000 euros cada uno para el desarrollo del proyecto CAESAR (Climate Adaptation and Economic Solutions for Adaptative Resilience), que se enmarca en el prestigioso programa Horizon Europe. El proyecto CAESAR tiene una duración prevista de 36 meses y un presupuesto global de tres millones de euros. Escuchamos a José Ramón González de Zarate, concejal de ciclo agua Benidorm

Para el desarrollo de este proyecto el Ayuntamiento y Veolia se presentaron en consorcio –liderado por el Centro vasco para el Cambio Climático- con otras veinte entidades europeas públicas y privadas, para la aplicación de marcos metodológicos en nueve casos de estudio concretos. Este consorcio persigue diseñar mecanismos financieros innovadores para atraer inversión privada hacia estrategias de adaptación climática. La solución del Ayuntamiento persigue diversificar las fuentes hídricas para reducir la vulnerabilidad ante los períodos de sequía. Escuchamos a José Ramón González de Zarate

Otro de los objetivos perseguidos con el caso de Estudio de Benidorm es que la ciudad actúe como un ‘sitio de demostración’ a nivel europeo. “Esperamos que las soluciones tecnológicas de regeneración de agua y los marcos de financiación público-privada desarrollados durante estos 36 meses sirvan como modelo replicable y escalable para otras ciudades costeras y destinos turísticos del Mediterráneo que se enfrenten a problemas similares” ha explicado González de Zárate.