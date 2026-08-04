Benidorm sustituye el pavimento de seguridad de cuatro áreas infantiles para mejorar la protección de los menores

El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado una actuación para renovar el pavimento de seguridad de cuatro áreas de juegos infantiles con el objetivo de reforzar la protección de los menores y mejorar el estado de estas zonas de ocio. Los trabajos se desarrollan en las calles Venezuela y Goya, la Glorieta Carrascos y el Parque de Ricón de Loix.

La renovación contempla la reposición de cerca de 465 metros cuadrados de pavimento amortiguador homologado, sobre el que después se instalará un recubrimiento de césped artificial antiestático, una solución que garantiza una mayor seguridad frente a las posibles caídas de los menores en las zonas de juego.

El concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, ha señalado que esta actuación “es muy importante porque supone cambiar los suelos de los columpios más antiguos de la ciudad, que estaban prácticamente deteriorados y habían perdido completamente su capacidad de amortiguación”. El edil ha explicado que la prioridad es “garantizar la seguridad de los niños y ofrecer espacios más cómodos y agradables para que las familias puedan disfrutar de estos parques con tranquilidad”.

Las obras cuentan con una inversión de cerca de 48.000 euros y un plazo de ejecución estimado de dos semanas, durante las cuales se procederá a la sustitución completa del pavimento de estas áreas infantiles. González de Zárate ha avanzado además que esta intervención constituye la primera fase de un plan de renovación más amplio “no van a ser las únicas actuaciones, ya estamos planificando para seguir renovando el resto de zonas de juegos infantiles de Benidorm”, ha afirmado el concejal.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa mejorando los espacios públicos destinados al ocio infantil, incrementando la seguridad y ofreciendo instalaciones renovadas para el disfrute de vecinos y visitante de la ciudad.