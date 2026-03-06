TURISMO

Benidorm roza el 75% de ocupación hotelera en la segunda quincena de febrero

De cara a marzo, las reservas ya alcanzan el 70% para la primera quincena, lo que apunta a una estabilidad en la demanda turística

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm roza el 75% de ocupación hotelera en la segunda quincena de febrero
Benidorm roza el 75% de ocupación hotelera en la segunda quincena de febrero | Onda Cero Marina Baixa

Los hoteles de Benidorm han registrado una ocupación del 75,4% en la segunda quincena de febrero, según los datos de HOSBEC. En el conjunto del mes, la ocupación se ha situado en el 73,9%, cifras ligeramente inferiores a las del pasado año pero que confirman la fortaleza del destino en temporada media.

El turismo británico continúa siendo el principal mercado, con cerca del 44% de los visitantes alojados en hoteles de la ciudad, seguido del mercado nacional con algo más del 36%.

Por categorías, los hoteles de tres estrellas han registrado los mejores datos de ocupación, superando el 76% en la segunda mitad del mes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer