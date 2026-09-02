Benidorm renueva el pavimento de la calle Rioja e incorporará nuevo arbolado, un Espai d’Art y accesibilidad universal

El Ayuntamiento de Benidorm ha comenzado una actuación en la calle Rioja para renovar el pavimento de la vía. Se trata de una actuación que incorporará nuevo arbolado, un Espai d’Art municipal y dotará a la calle de accesibilidad universal. En esta intervención, que están ejecutando los servicios técnicos municipales, participan las concejalías de Espacio Público, Patrimonio Histórico y Cultural y Parques y Jardines. Los trabajos se prolongarán por espacio de dos semanas aproximadamente, según ha señalado el edil de Espacio Público, Francis Muñoz.

En detalle, la obra ha comenzado a principios de esta semana con el objetivo de dotar de un nuevo pavimento “a una calle que tiene un gran tránsito peatonal porque comunica la zona de l’Aigüera con el barrio de El Calvari”. Por ello, ha indicado Muñoz, “vamos a mejorar la accesibilidad, pero también el ornato público con una mejor pavimentación, iluminación y mobiliario”. De hecho, el nuevo pavimento será podotáctil “para facilitar el tránsito a las personas con dificultad visual de igual forma que se ha hecho en otras aceras y calles de la ciudad”. En cuanto a la mejora de la imagen pública, el edil ha precisado que se plantarán cuatro moreras con grandes alcorques de césped artificial “para implementar una actuación de renaturalización en la calle y proporcionar un entorno más amable y verde a los usuarios de la vía”. Aprovechando la ejecución de los trabajos, también se va a colocar un nuevo Espai d’Art municipal al estilo del que ya existe en la Glorieta de Carrascos para albergar exposiciones y muestras variadas.

La actuación, que ejecuta una brigada de servicios técnicos municipales, conllevará algún corte puntual del tránsito peatonal “aunque en todo momento los residentes podrán acceder a sus portales” ha reseñado Muñoz, que también ha añadido que la obra “abarcará a toda la superficie de la calle” y que la misma incorporará un acabado de superficie con un nuevo color “y una capa antideslizante para evitar posibles resbalones en momentos de lluvia o de días con mucha humedad en el ambiente”.