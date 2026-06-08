Benidorm publica un nuevo listado provisional de las plazas adjudicadas en las escuelas infantiles municipales y el SAPI

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Benidorm ha publicado este lunes un nuevo listado provisional con los menores de 0 a 3 años que han obtenido plaza en las tres escuelas infantiles municipales de la localidad –Les Fontanelles, Les Caletes y El Tossalet– y el Servicio de Atención a la Primera Infancia (SAPI) Nanets, tras detectar errores materiales en el primer listado, que fue publicado el pasado 25 de mayo.

Esta nueva lista, que sustituye a la anterior, corrige los errores detectados por parte de los técnicos, tal y como ha explicado la concejal del área, Maite Moreno, que ha indicado que la misma puede consultarse en los tablones de estos cuatro centros educativos, en la web municipal www.benidorm.org y en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica municipal.

Moreno ha indicado que, igualmente, el Consistorio abre ahora un nuevo plazo de tres días para poder presentar reclamaciones a estas listas provisionales, que será del 9 al 11 de junio. Estas reclamaciones podrán tramitarse ante la escuela infantil solicitada como primera opción o en el departamento de Educación en el caso de las familias que solicitaron plaza en el SAPI.

Una vez completado este proceso y resueltas las posibles reclamaciones, el 16 de junio se publicarán las listas definitivas, a las que también se podrá alegar. Posteriormente, cada centro fijará la fecha de matrícula para los alumnos finalmente admitidos.

Maite Moreno ha trasladado sus disculpas a las familias afectadas y ha confiado en que el proceso de adjudicación de plazas se resuelva de forma satisfactoria para todos los solicitantes.