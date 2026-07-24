Benidorm plantea a la comunidad educativa del colegio Vasco Núñez de Balboa la construcción de un nuevo centro de tres líneas

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y la concejal de Educación, Maite Moreno, se han reunido este jueves con la comunidad educativa del colegio público de Educación Infantil y Primaria Vasco Núñez de Balboa para abordar un nuevo proyecto para mejorar las instalaciones de este colegio, construido hace más de medio siglo y que arrastra distintas carencias pendientes de solucionar. En concreto, el primer edil y la edil del área han abordado este asunto en sendas reuniones con el claustro y posteriormente con el consejo escolar del Vasco, a quienes se ha planteado la posibilidad de construir un nuevo centro en el mismo emplazamiento que ocupa actualmente y su conversión en centro de tres líneas, lo que permitiría disponer de un colegio completamente nuevo y, además, con capacidad para albergar más alumnado.

El CEIP Vasco Núñez de Balboa se ubica en el barrio de Foietes-Colonia Madrid, muy próximo a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor y a escasos metros de otros dos centros educativos, los CEIP Serra d’Aitana y Bautista Lledó. El edificio fue construido e inaugurado en 1975 y a lo largo de estos 50 años ha sufrido distintas ampliaciones y modificaciones con respecto al proyecto inicial para adaptarlo a las necesidades educativas de cada momento, haciendo que en la actualidad se distribuya en distintos pabellones independientes, diseminados dentro de la misma parcela pero separados entre sí.

Toni Pérez ha recordado que el Ayuntamiento de Benidorm, a través del Plan Edificant, “reclamó en su día a la Generalitat Valenciana actuaciones por valor de 1,8 millones de euros. En este caso, para resolver los daños en la estructura del gimnasio y los vestuarios, así como otras actuaciones necesarias”, como la reforma y adaptación de baños, la instalación de un ascensor en el edificio de Primaria, la adecuación de los muros exteriores y del patio de Infantil, o la renovación integral de la instalación eléctrica, entre otras.

Sin embargo, “este colegio fue durante ocho años completamente desatendido por el anterior gobierno autonómico, hasta el punto de que no solo no destinaron ni un euro para este centro sino que también se negaron a invertir fondos para retirar el tejado de amianto de parte del edificio, que tuvo que ejecutar el Ayuntamiento”. Asimismo, ha señalado que “con el paso del tiempo desde que se planificaron aquellas actuaciones, las necesidades del Vasco han ido cambiando, no solo en cuanto al estado de la estructura sino también en lo referente a sus instalaciones” y ha indicado que “si bien su estado estructural no corre peligro, las deficiencias que presenta el inmueble aconsejan una nueva vía”.

Este nuevo proyecto pasaría por la construcción de un nuevo edificio en el lugar del actual, de modo que el alumnado y el profesorado pasarían de estar diseminados en distintos edificios a convivir en un mismo espacio, dotando a su vez al colegio de nuevos y más modernos servicios.

Además, esta rehabilitación integral comportaría también la conversión del Vasco Núñez de Balboa en un centro de tres líneas frente a las dos con las que cuenta en la actualidad, ganando así capacidad para albergar a nuevo alumnado y “garantizar a futuro las necesidades de escolarización de un barrio tan importante a nivel poblacional como es el de Foietes-Colonia Madrid”. En este punto, cabe señalar que este colegio cuenta en la actualidad con 413 niños y niñas matriculados en las etapas de Infantil y Primaria, ofreciendo también pupitres de P2 para promover la escolarización temprana.

Tanto el alcalde como la edil de Educación han destacado la receptividad de la comunidad educativa del Vasco Núñez de Balboa ante esta propuesta, que ha sido apoyada tanto por el claustro como por el consejo escolar, y han avanzado que desde el Ayuntamiento se van a iniciar “desde ya los trámites necesarios ante la Conselleria de Educación para poner en marcha este proyecto de nuevo colegio Vasco Núñez de Balboa en Benidorm”.