Benidorm organiza de octubre a enero un nuevo curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Benidorm va a realizar un nuevo Curso de Monitor de Tiempo Libre, una formación homologada por el IVAJ que capacita para trabajar en actividades de ocio y tiempo libre como campamentos, escuelas durante periodos no lectivos y diferentes propuestas de animación sociocultural. La concejal del área, Ana Soliveres, ha explicado que el curso está dirigido a jóvenes a partir de 16 años cumplidos en el momento de inicio de la formación, aunque tendrá efecto tras alcanzar la mayoría de edad.

La formación tiene una duración total de 310 horas, de las cuales 150 horas corresponden a la parte teórica y 160 horas a la fase práctica. Las clases teóricas se desarrollarán en el Centro Social Llorca Llinares de Benidorm, los sábados y domingos comprendidos entre el 17 de octubre y el 30 de enero. El horario general de la formación será de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, aunque podrá variar en función del día y de la programación establecida. Mientras, las prácticas se realizarán en diferentes entidades a convenir.

El plazo de inscripción se ha abierto este lunes, 14 de septiembre, y se mantendrá hasta completar las plazas disponibles, ya que el número de plazas es limitado. Para formalizar la matrícula, las personas interesadas deberán realizar el pago correspondiente, rellenar la hoja de inscripción y presentar una fotocopia del DNI y una fotografía tamaño carnet. El precio total del curso es de 135 euros.

Ana Soliveres ha explicado que los objetivos generales del curso son analizar el contexto educativo de la animación sociocultural, ubicar al monitor definiendo su función, aprender el diseño y programación de actividades, dotar de recursos y técnicas de actuación y capacitar para el desarrollo de actividades.

Los contenidos incluyen actividades de educación en el tiempo libre, como fundamentos, legislación, contexto, valores, participación social, proyectos, metodología, diseño de proyectos y desarrollo de actividades, salud y prevención de accidentes; procesos grupales y educativos, como pueden ser el desarrollo personal, integración, dinámicas y función del monitor; y técnicas y recursos de animación: animación y creatividad, talleres y actividades, medios audiovisuales, danzas, canciones, veladas, juegos, educación ambiental y campismo.

La edil ha animado a todas las personas interesadas en ampliar su formación a “inscribirse en este interesante curso que, además, capacita para poder trabajar en campamentos y granjas escuela, escuelas de verano, comedores escolares, ludotecas, escuelas ‘matineras’, hoteles, parques de atracciones y un sinfín de actividades de ocio y animación”.