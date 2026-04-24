Benidorm y La Nucía informan a más de 1.800 migrantes sobre el proceso de regularización extraordinaria

Estas sesiones están dirigidas a personas susceptibles de acogerse a este procedimiento, que permite obtener una autorización de residencia y trabajo durante un año, siempre que se cumplan requisitos como haber residido en España antes del 1 de enero de 2026 y no contar con antecedentes penales.

Durante las charlas se explica de forma detallada la documentación necesaria para iniciar el proceso, los lugares donde obtenerla y los pasos administrativos que deben seguir los solicitantes.

En Benidorm, las sesiones se han desarrollado a lo largo de toda la semana con una notable participación ciudadana. Hasta las 13:00 horas de hoy se han registrado 1.050 solicitudes de certificados de vulnerabilidad, mientras que alrededor de 1.700 personas han asistido a las charlas informativas celebradas desde el martes hasta la jornada de hoy.

Por su parte, en La Nucía la charla tuvo lugar ayer en la sala Ponent de l’Auditori, donde reunió a unas 150 personas. Entre los asistentes se encontraban migrantes de diversas nacionalidades, como Argelia, Marruecos, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú y varios países asiáticos.