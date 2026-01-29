Benidorm mueve ficha para afrontar la indemnización de Serra Gelada y solicita 55 millones a Hacienda

El Ayuntamiento de Benidorm ha solicitado adherirse al Fondo de Impulso Económico para atender parte de la indemnización reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) a propietarios de suelo del APR-7 Serra Gelada. El alcalde, Toni Pérez, ha informado a los grupos de la Corporación en Junta de Portavoces de esta medida propuesta por los técnicos municipales en un informe del área Económica.

Tal y como se ha detallado durante la Junta de Portavoces, el Ayuntamiento solicita 55 millones de euros con cargo a ese Fondo; dinero que ha de reintegrarse al Estado en un plazo máximo de 12 años y con un interés de en torno al 3,5 %. La cuantía a solicitar la han establecido los propios técnicos del área Económica en atención a las condiciones del propio fondo, tanto en lo relativo al plazo como a los intereses.

En caso de estimarse por parte del Ministerio la solicitud trasladada por el Ayuntamiento de Benidorm, el pleno deberá aprobar el calendario de amortización de esos 55 millones de euros.

La petición de adhesión al Fondo es una de las distintas vías que se están estudiando por parte del Ayuntamiento para hacer frente al pago de la sentencia del APR-7; una solicitud que se ha cursado con diligencia al finalizar ayer el plazo de solicitud.