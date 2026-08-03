Benidorm moderniza la imagen y diseño del mobiliario urbano y mejora su eficiencia energética

La Concejalía de Espacio Público del Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado una actuación de renovación de la imagen y el diseño de buena parte del mobiliario urbano de la ciudad por medio de la cual estos elementos están siendo sustituidos por otros más modernos y con una mayor eficiencia energética.

Según ha explicado el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, la actuación contempla “la instalación de nuevos mupis de última generación, fabricados con materiales de primera calidad, como acero inoxidable y vidrio templado, que destacan por su elevada resistencia, durabilidad y calidad estética”.

Con esta renovación, ha explicado el conejal, el Ayuntamiento mantiene “la misma línea de diseño y materiales implantada en las últimas actuaciones, consolidando de esa forma una imagen homogénea y coherente del mobiliario urbano en todo el municipio”. El resultado de este cambio es un conjunto de soportes con un diseño moderno, limpio y funcional. Así, Muñoz ha indicado que el diseño elegido ha sido concebido “para integrarse de forma armónica en el entorno urbano y ofrecer una larga vida útil con un mantenimiento reducido”.

La sustitución de los antiguos soportes supone, además, una importante mejora en materia de accesibilidad. Igualmente, este nuevo diseño elimina elementos salientes y desarrolla todas las líneas verticales hasta el suelo, configurando de esa forma un conjunto más compacto, seguro y adaptado al tránsito peatonal.

Asimismo, la actuación representa un importante avance en términos de eficiencia energética y sostenibilidad. Francis Muñoz ha precisado en ese sentido que “los nuevos mupis incorporan iluminación íntegramente mediante tecnología ‘led’, lo que permite reducir el consumo eléctrico en aproximadamente un 65% respecto a los soportes anteriores”. Además, cada unidad cuenta con una potencia instalada inferior a 80 vatios, “lo que también contribuye a disminuir el consumo energético y la huella ambiental del mobiliario urbano”.

La renovación de estos soportes constituye un nuevo paso en el proceso de modernización del espacio público de Benidorm. “Esta primera fase se está desarrollando en algunas de las principales vías de acceso a la ciudad, mejorando su imagen y reforzando su atractivo urbano” ha señalado Muñoz. En los próximos meses, la actuación tendrá continuidad con una segunda fase que permitirá completar la sustitución del 100% de los soportes publicitarios exentos del municipio, culminando así la renovación integral de este tipo de mobiliario urbano.