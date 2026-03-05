Benidorm mejora el drenaje del Parque de Elche para evitar charcos en días de lluvia

La intervención consiste en la construcción de una canaleta que permitirá dirigir el agua acumulada hacia una arqueta existente, evitando los grandes charcos que se formaban con las lluvias o durante las labores de limpieza.

Los concejales de Ciclo del Agua y Limpieza Viaria, José Ramón González de Zárate y Luis Navarro, se han acercado hasta el lugar donde se están ejecutando los trabajos, que según han indicado, estarán finalizados en una semana. González de Zárate ha explicado que “con las lluvias y los baldeos quedaba una gran superficie de agua estancada debido a la falta de pendiente en ese punto que provocaba que el pavimento nunca llegase a estar limpio”.

Lo que se ha hecho es la construcción de una canaleta “que facilita la recogida de agua que se estancaba” y se redirige a una arqueta existente en el propio parque “con lo que se pondrá fin a ese problema”. Además de solventar esa situación, el edil ha significado que “también mejoramos la imagen del parque porque permitirá una mejor limpieza de esa zona”.

La actuación se realiza con fondos de la concesionaria Hidraqua y estará lista antes de la celebración de la tradicional ofrenda a la Virgen del Sufragio, que reunirá a numerosos vecinos en este parque.