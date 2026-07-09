Benidorm mejora el ‘Benican’ del parque de ocio y esparcimiento con una nueva área de ‘Agility’ para mascotas

La Concejalía de Espacio Público del Ayuntamiento de Benidorm está finalizando los trabajos de mantenimiento y mejora del ‘Benican’ ubicado en el parque de ocio y esparcimiento, una intervención que había sido solicitada por los vecinos al tratarse de un área muy frecuentada por numerosos propietarios de mascotas.

La actuación que se está ejecutando y que concluirá a lo largo de esta semana, incluye “una limpieza integral y a fondo del recinto, la creación de una zona de ‘agility’, la mejora y sustitución de las puertas de acceso, que ahora serán dobles para evitar que los perros puedan escaparse, así como la mejora del vallado perimetral y un desbroce completo de la zona”, según ha explicado el concejal del área, Francis Muñoz.

El edil ha subrayado que el área “no ha estado cerrada en ningún momento, sino que los trabajos se han desarrollado de forma que no interfirieran con la presencia de mascotas y dueños en el interior del recinto, que es uno de los más utilizados de la ciudad”. Benidorm cuenta con siete espacios ‘Benican’, de los que cuatro disponen de un área de ‘agility’.

Precisamente Muñoz ha resaltado la creación de esta área en el espacio del parque de ocio y esparcimiento. Se trata de una zona en la que el perro es guiado por el dueño sin correa ni juguetes para que supere un circuito de obstáculos. En este caso, dispone de varios elementos clave como vallas que el perro debe saltar sin derribarlas, túnel para que el can lo atraviese y zonas de contacto con rampas o balancines para que el perro pase obligatoriamente por esas zonas específicas. También se han instalado una serie de posters clavados en el suelo para que el perro los sortee haciendo zigzag.

“Es un deporte que resulta excelente para el bienestar de la mascota porque le ayuda a realizar ejercicio físico quemando energía y manteniendo un peso saludable, contribuye a su estimulación mental y fortalece los vínculos con su propietario” ha apostillado Francis Muñoz.