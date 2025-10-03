Fondos Europeos

Benidorm logra 6,4 millones de fondos europeos para ejecutar el proyecto ‘Benidorm Open Arena’, centrado en la plaza de toros

El presupuesto total asciende a 10.703.023 euros de los cuales el ayuntamiento asumirá el 40%

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El proyecto aprobado en la convocatoria EDIL rehabilitará el coso para ser un espacio cultural y deportivo todo el año, con un gran centro juvenil y mejor conexión con Els Tolls y l’Aigüera. El presupuesto total asciende a 10.703.023 euros, de los que el Ayuntamiento asumirá el 40%. Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

Esta acción se complementará con la mejora de la accesibilidad entre el parque de l’Aigüera y el barrio de Els Tolls a través de medidas como la instalación de un ascensor público que conectará ambas zonas. Se integrarán asimismo zonas verdes y áreas de descanso, proporcionando espacios para la convivencia y la socialización.

