Benidorm logra 6,4 millones de fondos europeos para ejecutar el proyecto ‘Benidorm Open Arena’, centrado en la plaza de toros

El proyecto aprobado en la convocatoria EDIL rehabilitará el coso para ser un espacio cultural y deportivo todo el año, con un gran centro juvenil y mejor conexión con Els Tolls y l’Aigüera. El presupuesto total asciende a 10.703.023 euros, de los que el Ayuntamiento asumirá el 40%. Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

Esta acción se complementará con la mejora de la accesibilidad entre el parque de l’Aigüera y el barrio de Els Tolls a través de medidas como la instalación de un ascensor público que conectará ambas zonas. Se integrarán asimismo zonas verdes y áreas de descanso, proporcionando espacios para la convivencia y la socialización.