Benidorm licita las obras de reforma del colegio Ausiàs March con un presupuesto de 2,6 millones de euros

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este miércoles el expediente de contratación para licitar la adjudicación de las obras de colegio público de Educación Infantil y Primaria Ausiàs March, con un presupuesto cercano a los 2,6 millones de euros. Este proyecto, que se adjudicará mediante procedimiento ordinario y abierto, prevé ejecutar actuaciones de refuerzo estructural, mejora de la envolvente, mejora de la eficiencia energética, adecuación de accesibilidad, climatización, y mejora de los sistemas de evacuación, instalaciones y zonas comunes, entre otras, lo que permitirá “dar solución a las deficiencias que presenta la edificación y adecuar sus instalaciones y servicios a los nuevos tiempos”.

El Ayuntamiento de Benidorm ejecutará este proyecto con cargo al Plan Edificant de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, tal y como ha recordado el alcalde Toni Pérez, quien ha destacado que “una vez que el pleno del pasado abril aprobó el nuevo proyecto modificado, donde elevábamos en casi 600.000 euros la inversión inicialmente prevista para recoger las peticiones y sugerencias de la comunidad educativa, damos luz verde ahora al procedimiento de contratación”. Todo ello, “con el objetivo de poder iniciar las obras en el menor tiempo posible; previsiblemente, el próximo septiembre, tal y como se consensuó también con la comunidad educativa”.

Así, el primer edil ha destacado que con la reforma de este colegio “no solo recogemos las peticiones trasladadas, sino que también cumplimos con la palabra dada. Nuestro compromiso desde que llegamos a la Alcaldía en 2015 siempre ha sido actuar en el Ausiàs March, pero hubo una etapa –ha agregado–, entre 2015 y 2023, en la que solo nos encontramos negativas y silencio por parte de la Administración autonómica de PSOE y Compromís para dar solución a las deficiencias en materia de educación que presentaba Benidorm. Afortunadamente eso ha cambiado”.

Actuaciones

Como ya se ha apuntado, la reforma integral del colegio Ausiàs March “actuará prácticamente en todas las dependencias, espacios y sistemas del edificio, tanto en el bloque de Educación Infantil como en la zona de Primaria". Así, por lo que se refiere al edificio de Primaria, el proyecto prevé reforzar todo el forjado para solucionar las deficiencias detectadas, que en el año 2014 obligaron a clausurar y, posteriormente, apuntalar varias aulas y que el Botànic se comprometió a solucionar en 2016, sin llegar a hacer nada. También se dotará a la fachada de un sistema de aislamiento térmico; que se suma a la reparación, impermeabilización y aislamiento de la cubierta; y la sustitución integral de toda la carpintería exterior, que también se renovará en el aulario de Infantil, entre otras actuaciones que recoge el proyecto.

Además, se llevará a cabo la climatización completa del edificio, con la instalación de un sistema de climatización y ventilación frío-calor que permitirá mantener en aulas y otros espacios comunes una temperatura confortable durante todo el año, tanto en verano como en invierno. Esta actuación también redundará en beneficio del módulo de Infantil, donde ya hay radiadores de calefacción y algunas aulas que cuentan con aire acondicionado y donde se podrían reubicar también algunos de los aparatos de aire que hay actualmente en el bloque de Primaria.

En materia de accesibilidad universal, se dotará al colegio de un ascensor accesible en cada edificio, garantizando la comunicación vertical sin barreras, a lo que se suma la adaptación de los aseos de planta baja en ambos edificios y la habilitación de rampas según la normativa de accesibilidad universal.

A todo ello se suman otras actuaciones, entre ellas, la renovación de las instalaciones eléctricas; la adecuación de las instalaciones de telecomunicaciones para la mejora de sistemas digitales y TIC del centro; la renovación de los pavimentos de las pistas deportivas exteriores; la construcción de una marquesina de conexión entre los edificios; o la reparación y adecuación de los espacios interiores, con sustitución de tabiquería, revestimientos, pavimentos y falsos techos donde resulte necesario, mejorando las prestaciones de salubridad, resistencia y durabilidad.

Por último, también se va a llevar a cabo una reforma del comedor y la cocina, así como la adecuación de la antigua casa del conserje para crear una sala multiusos que complete las dotaciones del colegio.

El presupuesto base de licitación para la ejecución de todos estos trabajos asciende a la cantidad de 2.547.660,30 € IVA incluido, un importe que está consignado en el presupuesto municipal de 2026 que se aprobará mañana, jueves, en pleno.

Asimismo, tras la aprobación en Junta de Gobierno local del expediente de contratación para la adjudicación de estas obras, el expediente se publicará ahora en el Perfil del Contratante por plazo de 20 días naturales, durante el cual las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas.

Toni Pérez ha manifestado que “la reforma del colegio Ausiàs March es ya una realidad, por mucho que a algunos les pese, al igual que ocurre con el instituto Pere Maria Orts i Bosch”. El primer edil ha lamentado que “si entre 2015 y 2023 las puertas de la Conselleria de Educación no hubiesen estado cerradas para Benidorm, con el silencio cómplice del PSOE local, estas dos obras, y probablemente alguna más, estarían ejecutadas desde hace tiempo”.