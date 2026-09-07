Benidorm invertirá algo más de tres millones en el Plan Asfalto 2026 antes de finalizar el año

El Ayuntamiento de Benidorm invertirá algo más de tres millones de euros en ell Plan Asfalto 2026 y lo hará en los meses que faltan antes de terminar el presente año, según se ha puesto de manifiesto en el Consejo de Movilidad celebrado esta mañana en el Salón de Plenos.

Este plan se extenderá por todo el término municipal y actuará “sobre un buen número de calzadas de calles y avenidas que se encuentran en mal estado”, según ha puesto de manifiesto en concejal Francis Muñoz, titular de Movilidad y Espacio Público. Unas actuaciones que se complementarán con la colocación de señalización horizontal y vertical. “Se trata de un plan muy ambicioso que vamos a ejecutar antes de fin de año” ha añadido Muñoz.

En concreto, según se ha precisado en el Consejo de Movilidad, se actuará sobre una superficie de unos 70.000 metros cuadrados que comprenderá las calles Primavera, Mirador, Castellón, Bernat de Sarrià (tramo de Filipinas a Ciudad Real), Gerona, Ametlla de Mar (entre avenida del Mediterráneo y Paseo de Levante), avenida Europa (tramo entre Mediterráneo y Paseo de Levannte), Juan Fuster Zaragoza, Montbenidorm, Dinamarca, avenida Comunitat Valenciana, el cruce de las calles Cuenca e Ibiza, Puig Campana, Roldán, Luis Prendes, Secretario Juan Antonio Baldoví y los aparcamientos del trinquet Vicente Pérez Devesa, Palau d’Esports y la Ermita de Sanz. A ello se sumará una intervención más integral y de mayor alcance que afectará a la avenida Severo Ochoa.

En el Consejo también se ha dado a conocer la programación de la Semana Europea de la Movilidad, que se desarrollará del 16 al 22 de este mes. Así, el miércoles 16 se dedicará al transporte público y se presentará los nuevos vehículos limpios de la flota de autobuses. Por la tarde habrá hinchables para los más pequeños. El jueves se celebrarán talleres de autorreparación de bicicletas en varias zonas de la ciudad. Un día después se realizará una actividad de formación con alumnos de 4º de ESO de varios institutos y una visita a los parques para conocer la biodiversidad de la ciudad. El sábado 19 se celebrará el Día de la Bicicleta con salida y llegada del Parque de la Sèquia Mare. El domingo se correrá la cuarta edición de la carrera de Aspanion y se ha organizado una visita al Tossal de La Cala. El día siguiente se dedicará a la educación y la seguridad vial con charlas en los colegios Aitana, Vasco Núñez de Balboa y Bautista Lledó. Por último, el martes 22 será el Día sin Coches y la entrega del Premio de Movilidad Sostenible, que en esta segunda edición, ha recaído en la ‘Ocean Race’, una prueba de embarcaciones de vela alrededor del mundo que parte desde Alicante.

El Consejo de Movilidad también ha dado cuenta de los avances en cuanto a la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, así como del proyecto de ‘Mejora de la Seguridad Vial y Fomento de la Movilidad Sostenible’ incluido en el Plan Provincial ‘Planifica 2024-2028’ de la Diputación. Un proyecto, ha dicho Muñoz, “que tiene un presupuesto de licitación de 2,4 millones de euros y una subvención del ente provincial de casi un millón”.

“Con este plan se busca mayor seguridad, el calmado del tráfico y disminuir los tiempos de espera mediante la sustitución de cruces semafóricos por glorietas” ha señalado el edil. Como ejemplo de estas intervenciones ha citado los cruces de la avenida de Villajoyosa con Secretario Juan Antonio Baldoví, el de avenida Cuba con Paraguay, el de Ametlla de Mar con Estocolmo y Manila o la confluencia de Adolfo Suárez con Vicente Pérez Devesa y Guatemala.

En esta última actuación se colocará una escultura de Viktor Ferrando de 22 toneladas de peso, 16 metros de longitud y casi cuatro de altura, denominada ‘Neptuno’, que está construida con elementos ferroviarios rescatados del tramo Altea-Benidorm de 1920 a 1960.

Igualmente, entre otros puntos, también se han dado a conocer las novedades del Reglamento General de Circulación que entrará en vigor en octubre y detalles del Plan Estratégico de Renaturalización, la candidatura de Benidorm al Green Leaf Award 2028 o la inversión en la EDAR para el proyecto Benidorm Bioboost. La sesión ha concluido con un balance del funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones y, en ese punto, una de las principales conclusiones ha sido que durante 2025 no se sobrepasó ningún índice contaminante de los que marca la Unión Europea. También, que se ha reducido la velocidad y el ruido o que más del 75% de los desplazamientos en la ciudad se hacen a pie.