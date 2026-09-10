Benidorm inicia los trámites para crear una gran bolsa de suelo dotacional junto al Salt de l’Aigüa para nuevas infraestructuras

El Ayuntamiento de Benidorm va a crear una gran bolsa de suelo dotacional junto a la partida del Salt de l’Aigua para poder desarrollar nuevas infraestructuras y servicios públicos con los que atender las necesidades presentes y futuras de la ciudad y de sus residentes. Así lo ha trasladado este jueves el alcalde Toni Pérez, minutos antes de la reunión de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas, el órgano municipal encargado de analizar y evaluar el impacto que pueden tener sobre el territorio y el medio ambiente los planes o proyectos de desarrollo, y en cuyo orden del día se ha incluido el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (EATE) de este Plan Especial Hub Dotacional Levante-Salt de l’Aigua.

Toni Pérez ha explicado que este estudio es “el primer paso para la tramitación y desarrollo de un plan que nace para dar respuesta a una realidad: que Benidorm necesita suelo en el que ubicar nuevas dotaciones y servicios públicos, ahora o en el futuro, porque la ciudad está creciendo en términos de población y por tanto se incrementan las necesidades”.

Así, para atender estas futuras necesidades, el Ayuntamiento va a impulsar la creación de nuevos suelos dotacionales mediante la reclasificación de una superficie superior a los de 360.000 metros cuadrados, que actualmente están calificados como suelo no urbanizable común y pasarán a clasificarse como suelo destinado a servicios generales, lo que comportará a su vez la adquisición de los mismos por parte del Consistorio para incorporarlos al patrimonio municipal de suelo.

El proyecto prevé configurar este hub dotacional en dos fases hasta alcanzar una superficie total de 360.515 metros cuadrados, el triple de la extensión que ocupa el actual complejo escolar del Salt de l’Aigua.

La primera abarcaría las parcelas ubicadas a continuación del entorno de este complejo escolar, actualmente completado y que ya ha agotado su crecimiento, y muy próximas también al complejo deportivo del Palau d’Esports l’Illa. En concreto, se trata de una superficie de 183.965 metros cuadrados, localizados a continuación de los actuales IES Bernat de Sarrià y Beatriu Fajardo de Mendoza, donde además ya se contempla la creación de una conexión entre la avenida Comunidad Europea y la nueva avenida de l’Horta –actualmente en construcción–, descongestionando el acceso a Benidorm por Levante, creando nuevas entradas y salidas al Salt de l’Aigua y mejorando la conexión con la zona de la Huerta, tal y como ha explicado Toni Pérez.

El primer edil ha manifestado actualmente estos suelos son “pastos y eriales, terrenos agrícolas de secano y caminos públicos” y que “la reclasificación propuesta en aras del interés general está contemplada en la legislación, por lo que estamos hablando de un trámite que cumple escrupulosamente con la legalidad”. Asimismo, ha recordado que el presupuesto municipal de 2026 ya contempla la dotación económica necesaria para ejecutar esta primera fase, con una partida de 180.500 euros en Vías Públicas para la adquisición del suelo previsto, de modo que “no es ninguna quimera, como ahora podrán decir algunos, sino una realidad que vamos a estar en disposición de ejecutar en cuanto completemos todo el trámite administrativo que establece la ley”.

La segunda fase cuenta con una extensión de 176.550 metros cuadrados y se ubica al sur de la primera, hasta alcanzar la vía del TRAM.

“Con este proyecto no solo hablamos de presente sino también del futuro de Benidorm, de garantizar suelo suficiente en el ámbito dotacional para la prestación de servicios públicos a nuestros residentes, pensando en nuestros hijos y nuestros nietos, en las futuras generaciones de benidormenses”, ha señalado Toni Pérez. Así, ha indicado que “tal y como hace cincuenta años se planeó el Salt de l’Aigua, con una previsión como pocas en aquel tiempo para crear un gran complejo educativo, hoy damos un paso más, sentando las bases para crear nuevos suelos dotacionales públicos en ese entorno, con los que mejorar la movilidad y las conexiones y donde poder además proyectar todas las infraestructuras que podamos ir precisando: educativas, deportivas, culturales, sanitarias o de cualquier otra índole”.

El alcalde ha considerado que esta actuación, además, responde “a la convicción y a la acción de este equipo de gobierno sobre la protección del suelo. Porque ahora, cuando se están desarrollando nuevas infraestructuras en la zona –como la nueva avenida de l’Horta, las rotondas 16 de Març y 8 de Maig y su conexión con la N332–, entendemos que es el momento de evitar la especulación en esos suelos y de hacer que los mismos sean de todo el pueblo de Benidorm, no solo asegurándolos para las generaciones futuras sino también convirtiéndolos en un colchón de transición entre la trama urbana y la Huerta”.